Poruszający wpis Andruszkiewicza. "Myślałem, że pewne granice w polityce istnieją"

Przed głosowaniem w sprawie rekompensaty w wysokości 2 mld zł dla TVP i Polskiego Radia politycy opozycji zaapelowali do obozu rządzącego, by zamiast na media publiczne przeznaczyć te środki na onkologię. Niektórzy politycy opozycji zaczęli zarzucać PiS "pokazywanie środkowego palca chorym na nowotwory".

W związku z tą sprawą wiceminister Andruszkiewicz podzielił się wspomnieniami dot. jego dziadków, którzy zmarli z powodu nowotworu. "Kiedy miałem 9 i 12 lat, patrzyłem na śmierć moich dziadków, jak umierali na złośliwy nowotwór. Do dziś pamiętam, jak mój dziadek ważący tuż przed śmiercią 30 kg(!!!) żegnał się ze mną, trzymając mnie za rękę. To było straszne i będę pamiętał to do końca życia" – zaczął swój wpis.

Wiceminister dodał, że jednak nigdy by mu do głowy nie przyszło, aby wykorzystywać tę sprawę do walki z rządem PO-PSL. "By krzyczeć, że mają pieniądze przeznaczone na media oddać na chorych, bo jeśli nie, to będą odpowiedzialni za ich śmierć. Obrzydliwa manipulacja. Myślałem, że mimo wszystko, pewne granice w polityce istnieją i zwykła przyzwoitość nakazuje, by ich nie przekraczać. Myliłem się" – napisał.

Polityk podkreślił ponadto, że to własnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości zwiększyły się nakłady na walkę z nowotworami. "Jesteście układem zakłamanych hipokrytów, dla których amunicją w waszej kłamliwej walce stają się nawet śmiertelnie chorzy ludzie. WSTYD!" – zakończył swój wpis.