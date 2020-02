Witek reaguje na apel prezesa NIK ws. spotkania

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprosiła prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia na spotkanie. Ma się ono odbyć jutro o godzinie 11.30 w Sejmie. Informację tę przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

To reakcja na dzisiejszy apel prezesa NIK. – W związku z bezprawnymi działaniami prokuratury oczekuję niezwłocznego spotkania z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Jako prezes NIK sprzeciwiam się naruszaniu konstytucyjnej zasady niezależności NIK. (...) Będę jej bronił wszystkimi dostępnymi prawnie krokami – powiedział na konferencji prasowej Marian Banaś.

Seria interwencji CBA

Wczoraj agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ponad 20 miejsc, m.in. mieszkań Banasia i jego córki, a potem do pokoju hotelowego, w którym przebywał syn prezesa NIK. Po południu CBA pojawiło się również w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Początkowo pracownicy nie chcieli wpuścić agentów, ale ostatecznie weszli oni do gabinetu prezesa NIK. Przeszukanie trwało do godz. 21.00.

W reakcji na działania służb Banaś napisał list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Wyraził przekonanie, że czynności w jego sprawie są bezprawne ze względu na posiadany przez niego immunitet.

Z kolei w czwartek rano CBA weszło do mieszkania syna prezesa NIK w Wyszkowie na Mazowszu.