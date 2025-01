Cenzura nawrócona

To ważny tekst, tak jak ważne są oświadczenia polityka, który chcąc przedłużyć swą kadencję, mówi o tym, co zmieni. Wtedy bowiem możemy się dowiedzieć, o co mu naprawdę chodziło, co było w tym złego z jego perspektywy i jak to będzie lepiej w przyszłości. I tak samo jest z właścicielem Mety.