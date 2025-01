Hiszpania zakupiła równowartość 72 360 GWh LNG z Rosji (21,3 proc. całkowitego wolumenu) w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku – wynika z danych hiszpańskiej firmy energetycznej Enagas.

W rezultacie Rosja była drugim co do wielkości dostawcą tego typu paliwa do kraju po Algierii. W grudniu ub.r. Madryt zakupił 5 485 GWh gazu z Moskwy, czyli 20,8 proc. całkowitego wolumenu.

Enagas podał wcześniej, że Hiszpania zakupi 72 690 GWh rosyjskiego LNG w 2023 r., w porównaniu z 53 859 GWh w 2022 r. W roku fiskalnym 2023 Rosja była trzecim co do wielkości dostawcą gazu do Hiszpanii.

Dostawy gazu LNG do Hiszpanii. Rosja ustępuje tylko Algierii

Ambasador Rosji w Madrycie Jurij Klimenko powiedział wcześniej rosyjskim mediom, że Hiszpania będzie głównym nabywcą rosyjskiego LNG w UE w latach 2022-2023. Przekonywał, że z punktu widzenia ekonomicznego Madrytowi nie opłaca się zrywać długoterminowego kontraktu z Moskwą. Zwrócił również uwagę, że Hiszpania aktywnie reeksportuje część gazu do innych krajów europejskich, wykorzystując swoje zdolności magazynowe i regazyfikacji.

Według szacunków Rystad Energy, w 2024 r. do europejskich portów wpłynęły tankowce przewożące 17,8 mln ton rosyjskiego LNG, o ponad 2 mln ton więcej niż w 2023 r.

W czerwcu 2024 r. Unia Europejska ogłosiła, że od marca 2025 r. wejdzie w życie zakaz przeładunku rosyjskiego LNG w europejskich portach.

