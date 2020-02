"Bojówki Kidawy" przed sztabem Dudy. Fogiel: To wasz pomysł na kampanię?

Informację tę przekazał za pośrednictwem Twittera wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

"Przed wejściem do sztabu Andrzeja Dudy stoi zaparkowany samochód. W środku #BojówkiKidawy z niejakim Szczurkiem na czele, nagrywają wychodzących" – napisał, po czym zwróćił się do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: "To Wasz pomysł na kampanię, Pani Marszałek? Myślicie, że nas zastraszycie? Metody rodem z minionej epoki".

O niecodziennych gościach w prezydenckim sztabie informuje także dziennikarz internetowej telewizji wPolsce.pl Maciej Zemła. "Zadymiarze nie mają wolnego nawet w piątek. Dziś odwiedzili prezydencki sztab, który nagrali z zewnątrz i z wewnątrz" – czytamy we wpisie dziennikarza na Twitterze. Zemła dodał, że przeciwnicy Andrzeja Dudy kończąc swoją wizytęw jego sztabie "oddali całe dwa pączki, którymi wczoraj poczęstowała ich Jolanta Turczynowicz-Kieryłło".