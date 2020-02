Minister zdrowia reaguje na wpis Kidawy-Błońskiej. "Zadzwoniłem do pani marszałek"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do polityków, aby nie wykorzystywali sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem do gier partyjnych. "Choroba nie ma barw partyjnych" - podkreślał. To reakcja na wpis, jaki w mediach społecznościowych zamieściła kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Na twitterowym profilu kandydatki PO na prezydenta pojawił się dziś zaskakujący apel. "Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze" – napisała. Użytkownicy tego serwisu społecznościowego natychmiast zareagowali na ten wpis wskazując, że podgrzewając poczucie zagrożenia wśród Polaków Małgorzata Kidawa-Błońska zachowuje się w sposób bardzo nieodpowiedzialny, co nie przystoi politykowi, a tym bardziej kandydatowi na prezydenta. Insynuacja Kidawy-Błońskiej spotkała się także z odpowiedzią ministra zdrowia. Łukasz Szumowski poinformował na konferencji prasowej, że zadzwonił do wicemarszałek Sejmu i poinformował ją jak na chwilkę obecną wygląda sytuacja: że nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. – Ja jestem lekarzem i zdrowie pacjentów naprawdę nie ma barw partyjnych – podkreślił minister i zaapelował, aby politycy nie wykorzystywali obecnej sytuacji do gier partyjnych. – Może to spowodować negatywne odbicie na zdrowiu pacjentów. Jeżeli koledzy politycy potrzebują informacji, naprawdę służę i jestem dostępny – oświadczył. – Jeżeli tylko pojawi się sygnał, że został potwierdzony pierwszy przypadek koronawirusa, zostanie o tym natychmiast poinformowany premier i wszyscy Polacy – zapewnił. Szumowski podkreślił, że w żadnej z przebadanych dotychczas próbek nie wykazano obecności wirusa.