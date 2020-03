Nie będzie odwiedzin i konferencji w Sejmie. Jest decyzja marszałka

– Koronawirus nie ma narodowości, nie ma barw partyjnych, bez wizy, bez paszportu – powiedziała marszałek Elżbieta Witek.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdził w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zarażony pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Według informacji "Gazety Lubuskiej" pacjent, u którego wykryto koronawirusa, przebywał w Niemczech na karnawale w Nadrenii Północnej Westfalii. Do kraju wrócił autokarem rejsowym. Do szpitala w Zielonej Górze został przetransportowany specjalną karetką z Cybinki. Wiadomo, że pacjent miał m.in. kaszel i wysoką gorączkę, przekraczającą 38 stopni. Grupa osób objętych kwarantanną, które miały z nim kontakt, nie jest duża. Zarażony koronawirusem nie jest w podeszłym wieku, więc nie należy do grupy podwyższonego ryzyka. Nie wiadomo, ile dokładnie lat ma pacjent. Ministerstwo Zdrowia nie podaje takich informacji.

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem koronawirusa Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat, w którym przypomina o częstym myciu lub dezynfekowaniu rąk oraz zasadach ochrony podczas kichania i kaszlu.

Na całym świecie odnotowano już ponad 90 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 3 tys. osób.