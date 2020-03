"Bicie piany, tyle z niego zostało". Mocna reakcja Fogla na atak Tuska

W czwartek na konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej przekazali, że gdańska firma Blirt otrzymała od rządu "ogromne zlecenie na testy na obecność koronawirusa", opiewające na 3,5 mln złotych.

Według polityków opozycji Blirt jest zarejestrowany na Cyprze, a współwłaścicielem i członkiem rady nadzorczej firmy jest Jerzy Milewski, były radny PiS z Gdańska, który zasiada obecnie w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie.

"Po tym, jak okradli PCK, trudno się dziwić, że chcą zarobić na epidemii" – napisał na Twitterze były szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Afera PCK, o której Donald Tusk pisze na Twitterze, dotyczy wyprowadzenia z dolnośląskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża ponad 3 mln złotych. Oskarżeni w tej sprawie są m.in. czterej byli politycy PiS.

Do słów polityka odniósł się wicerzecznik PiS. Radosław Fogiel skrytykował w studiu Polsat News byłego premiera za polityczne używanie kwestii śmiertelnego wirusa.

– Apelowali wszyscy - prezydent, premier, również część opozycji, żeby nie upolityczniać sprawy koronawirusa. To, co robi Tusk i część opozycji, próba bicia piany i doszukiwania się dziury w całym, jest mało odpowiedzialne – podkreślił Fogiel. Jak zaznaczył dalej, zachowanie Tuska jest w jego ocenie przykre. – Od dłuższego czasu Donald Tusk wybrał taką metodę funkcjonowania w życiu politycznym, że pisze na Twitterze coś bardzo kontrowersyjnego, niby złośliwego, niby żartobliwego, ale tak naprawdę stara się wsadzić kij w mrowisko. Przykre, że z byłego polskiego premiera tyle zostało – wskazał wicerzecznik PiS. Na koniec dodał, że premier Mateusz Morawiecki będzie regularnie spotykał się z politykami wszystkich formacji politycznych. – To jest poważne zachowanie w przypadku kryzysu – ocenił.

Na całym świecie zarażonych koronawirusem jest ponad 90 tys. osób. Ponad 3 tys. zmarło. W Polsce odnotowano jak dotąd jeden przypadek zakażenia. Pacjent z koronawirusem przebywa w szpitalu w Zielonej Górze.