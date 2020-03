Misiewicz rusza z nowym biznesem

Bartłomiej Misiewicz poinformował, że ruszyła już oficjalnie strona firmy 3D Infinity, której jest wspólnikiem. Sprzedaż produktów ma zostać uruchomiona w ciągu kilku najbliższych dni.

Jak informuje portal Wirtualna Polska, firma została zarejestrowana 19 lutego. Bartłomiej Misiewicz posiada całość akcji spółki. Czym zajmuje się firma? Ma to być "sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" – taka informacja pojawiła się w KRS.

Bartłomiej Misiewicz jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę spółki PGZ. Spółka miała stracić ok. pół miliona złotych. Były rzecznik resortu obrony trafił do aresztu. Pod koniec czerwca 2019 roku warszawski sąd okręgowy postanowił, że może on opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 100 tys. zł. Były rzecznik resortu obrony po pięciu miesiącach, w czerwcu ubiegłego roku, wyszedł na wolność.

Śledztwo w jego sprawie zostało przedłużone do końca sierpnia.

