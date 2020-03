Tragiczna sobota w Tatrach. Nie żyją dwie osoby

Jak informuje portal tp24.pl, kobieta miała ok. 40 lat. Upadła z dużej wysokości. Turystka nie miała przy sobie żadnych dokumentów.

Niestety, nie jest to jedyna tragedia, do jakiej doszło tego weekendu w Tatrach. Nie żyje też narciarz, który zginął w rejonie Łomnicy, po słowackiej stronie. Kilka osób odniosło mniejsze obrażenia. Ratownicy TOPR otrzymali sygnał o wypadkach, które miały wydarzyć się w rejonie Rysów oraz Suchych Czub. Do obu zdarzeń wystartował śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W sobotę ratownicy TOPR interweniowali jeszcze trzy razy. Polecieli śmigłowcem po turystów, którzy doznali urazu nogi w rejonie Suchych Czub, a także nad Zmarzłym Stawem. Pomocy wymagał także turysta, który doznał blokady psychomotorycznej na Suchym Wierchu.