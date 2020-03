Kolejna wpadka Kidawy-Błońskiej. Wyborca przyłapał ją na kłamstwie

Podczas spotkania jeden z mężczyzn obecnych na sali stwierdził, że Kidawa-Błońska raz poparła program 500 plus, a innym razem była mu przeciwna. Kandydatka PO broniła się, że te zarzuty są nieprawdziwe, gdyż głosowała za tym świadczeniem.

– Kiedy pojawił się pomysł, analizowaliśmy to. Jeżeli to miał być program prorodzinny, jeśli ludzi ma się zapędzać do posiadania dziecka, to niech to będzie na pierwsze dziecko – stwierdziła.

– W wielu rodzinach te pieniądze bardzo są potrzebne i pomogły wielu rodzinom. I o tym trzeba mówić. I chciałabym, aby pan sprawdził, to głosowałam za 500 Plus. Staraliśmy się o poprawkę, żeby było 500 Plus na pierwsze dziecko i jest to 500 Plus na pierwsze dziecko – przekonywała Kidawa-Błońska.

To jednak nie jest prawda. Polityk podczas głosowania wstrzymała się i nie poparła wprowadzania świadczenia 500 plus. "Piękne hasła, ale brakuje jeszcze prawdy" – w ten sposób mieszkańców Kutna ocenił słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nie była sama - od głosu wstrzymało się 127 jej kolegów z PO.