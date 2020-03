"Rządowi postawiłbym piątkę". Minister zdrowia w rządzie SLD chwali PiS i krytykuje PO

"Uciekanie się do teorii spiskowych charakteryzuje zwykle partie skrajne, tymczasem w Polsce robi to główna partia opozycyjna" – uważa Marek Balicki, były minister zdrowia w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

"Za dotychczasowe działania postawiłbym rządowi piątkę. Nie wykluczam oczywiście, że te wszystkie nadzwyczajne starania wynikają również z faktu, że mamy kampanię wyborczą. Jeżeli jednak wicemarszałek Sejmu z głównej partii opozycyjnej, kandydatka na prezydenta, opowiada o ukrywaniu prawdy o koronawirusie przez rząd, to przyznam, że mnie to zdumiewa" – podkreślił były minister zdrowia w rządach SLD w wywiadzie dla magazynu "Plus Minus".

"To jest znowu odwoływanie się do spiskowych teorii. Na szczęście łatwych do obalenia. Ukrywanie przypadków koronawirusa musiałaby oznaczać, że rząd ma jakieś tajne laboratoria, gdzie bada próbki i ukrywa wyniki przed opinią publiczną. Tymczasem wiemy, że rząd tajnych laboratoriów nie ma, a w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, niczego ukryć się nie da. To jest absurd" – stwierdził Balicki.

Od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. na całym świecie odnotowano 102 132 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3 488 zgonów (3,4 proc.) – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Wśród krajów europejskich wirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 4,6 tys. przypadków, w Niemczech - 684 przypadki, we Francji - 613 przypadków, oraz w Hiszpanii - 374 przypadki. Zachorowania mają miejsce również w 38 innych krajach Europy, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii, w Irlandii, w Norwegii, w Holandii, w Szwecji, w Finlandii, w Austrii, czy Belgii. W Polsce potwierdzono dotychczas 6 przypadków zarażenia.