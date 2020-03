"Aby PiS sczezł". Giertych publikuje życzenia, reaguje Emilewicz

"Wszystkim Paniom życzę, aby wywalczyły w Polsce pełną równość swych praw (przede wszystkim równa płaca za równą pracę). Życzę również zdrowia, bo jak ktoś zachoruje, to leczyć ma nas PAD w TVP. I aby miały wokół siebie fajnych mężczyzn" – napisał na Twitterze Roman Giertych. "No i na koniec życzę, aby PiS sczezł" – dodał.

Na jego wpis zareagowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. "Panie Mecenasie, to „wszystkim paniom” czy tylko tym spoza PiS Pan składa życzenia?" – zapytała i oceniła: "Jakoś mało inkluzywny się Pan okazuje w tym ponadpartyjnym przecież święcie".

"Ja tam się nie dziwię, że mecenas kieruje swoje życzenia również do kobiet z PiS. Mecenas po prostu nie chce, żebyście dłużej musiały pracować dla Naczelnika Państwa, a zaczęły pracować dla Polski" – skomentował Aleksander Gurgul z "Gazety Wyborczej".

"No właśnie NIE kieruje, Panie Redaktorze. Kobietom z PiS życzy aby - cyt. - sczezły. Słabe to życzenia, przyzna Pan" – odparł.

Sam Giertych nie odpowiedział na pytanie Emilewicz. Zamiast tego udostępnił jej tweet zarzucając nieumiejętność czytania ze zrozumieniem. "Pani Minister zdecydowanie musi poprawić sztukę czytania ze zrozumieniem. To ważna umiejętność. Nawet ważniejsza niż przeczucia, co do rzekomo pozytywnego wpływu koronowirusa na naszą gospodarkę" – napisał.