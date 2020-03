Polityk KO rozpowszechnia fake newsy. Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Sasin o urlopie Grodzkiego we Włoszech. "Nic nie może przykryć tej kompromitacji"

Ostentacyjne pojechanie do Włoch i tłumaczenie, że nic się nie stało, to najgłupsze, co polityk mógł zrobić – stwierdził wicepremier Jacek Sasin zapytany o niedawny wyjazd marszałka Grodzkiego.