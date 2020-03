Duża zmiana w programie TVP. Mocny wpis Ogórek

Prezenterka TVP Info ogłosiła na Instagramie, że w najbliższą sobotę stacja nie wyemituje jednego z flagowych programów. Chodzi o Studio Polska, którego Magdalena Ogórek jest współprowadzącą. Wszystko przez epidemię koronawirusa - liczba zakażonych w Polsce wciąż rośnie, a władze kraju apelują do Polaków, by spędzili najbliższe tygodnie w domach.

Dziennikarka zaapelowała na Instagramie do widzów TVP o to, by zachowywali się odpowiedzialnie i nie wychodzili z domów.

"Ja już pozałatwiałam wszystko, co było obowiązkowe (ograniczyłam do niezbędnego minimum) i weekend spędzam w domu (»Studio Polska« nie odbędzie się z powodów oczywistych; jest to program z dużą widownią). Proszę, zostańcie w domach! Odpowiedzialne podejście do sytuacji pomoże nam wszystkim!" - napisała Ogórek, informując o wstrzymaniu emisji programu. "W następnym tygodniu również zamierzam ograniczyć wszystkie wyjścia, co i Wam polecam. Praca pracą, ale inne sprawy możemy na razie odpuścić, prawda?" - dodała prezenterka.