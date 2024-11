Sasin zaskakuje. Kandydatów PiS na prezydenta jest więcej

W środę kierownictwo PiS miało podjąć decyzję ws. kandydata partii na prezydenta. W grze miały być tylko dwa nazwiska – Przemysława Czarnka i Karola Nawrockiego. Jednak wieczorem szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że decyzja wciąż nie zapadła.

– To bardzo niewielkie grono, jak wiemy od dłuższego czasu – przyznał w TVN24 Jacek Sasin. Jednocześnie zaprzeczył, że w grę wchodzą tylko dwa nazwiska. – Być może za chwilę tak się stanie. Na dziś tych kandydatów jest więcej niż dwóch, od trzech do czterech. Jeśli chodzi o przedmiot badań szczegółowych (prowadzonych przez PiS – red.), to mówimy o czterech kandydatach – doprecyzował.

Na pytanie, czy dwa pozostałe nazwiska to europoseł Tobiasz Bocheński i Błaszczak, Sasin odparł, że "nie zaprzeczy żadnemu z tych nazwisk", ale też żadnego nie potwierdzi. Chwilę później przyznał jednak, że chodzi o cztery wymienione wcześniej nazwiska. – To są te cztery nazwiska, nie ma co ukrywać. To są nazwiska, które są w mediach obecne od dłuższego czasu. To są dobre kandydatury – wskazał były szef MAP.

Sasin: To będzie niebezpieczny scenariusz

Jacek Sasin stwierdził, że każdy z tych potencjalnych kandydatów "wypada dobrze w badaniach, znacznie lepiej, niż w badaniach wypadał 10 lat temu Andrzej Duda". – Wtedy ten dystans do nadrobienia był większy – powiedział. – Nie jesteśmy już na etapie, żeby dokładać nowe kandydatury. Poświęciliśmy dużo czasu, dużo wysiłku na badania, dyskusje. Ta decyzja musi być przemyślana, przedyskutowana. Takie dyskusje trwają – dodał polityk.

– Jak się wybiera z czterech dobrych kandydatów, to wybór nie jest łatwy. My też czujemy ogromne brzemię odpowiedzialności: od tych wyborów będzie zależał los Polski. Oddanie władzy w Polsce ludziom z koalicji 13 grudnia, to będzie dla Polski niebezpieczny scenariusz – podsumował Sasin.

