Sawicki nie poprze Trzaskowskiego. Polityk KO: Zagłosuje, nawet bez mrugnięcia

– W drugiej turze wyborów prezydenckich nie zagłosuję na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego – oświadczył w środę na antenie radia RMF FM marszałek senior Sejmu Marek Sawicki.

– Nie mogę głosować na osoby, które są światopoglądowo po innej stronie niż ja – wyjaśnił.

"Jestem pewien, że zagłosuje"

W Polsat News minister ds. Unii Europejskiej i polityk Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka został zapytany o zapowiedź Marka Sawickiego o tym, że nie poprze Rafała Trzaskowskiego. – Myślę, że zagłosuje, nawet bez mrugnięcia. Powiem więcej: jestem pewien, że zagłosuje. Całą poprzednią kadencję siedziałem koło Marka Sawickiego. Znaczy, ja rozumiem, taka jest polityka, dlaczego on teraz mówi to, co mówi, bo chce, żeby PSL też był widoczny w tych wyborach – skomentował Szłapka.

– Nie wiem, czy ostatecznie PSL wystawi kandydata, czy poprze Szymona Hołownię. (...) Natomiast w drugiej turze będzie kandydat Koalicji Obywatelskiej, moim zdaniem Rafał Trzaskowski, i kandydat PiS-u. I nie wierzę w to, że Marek Sawicki zagłosuje na kandydata PiS, a niezagłosowanie na Rafała Trzaskowskiego będzie zagłosowaniem na kandydata PiS – mówił minister ds. UE.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska, odbędą się prawybory, które wyłonią kandydata KO na prezydenta. O nominację ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której kandydat KO w wyborach prezydenckich zaprezentuje swój program.

