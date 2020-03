Paweł Fajdek dziękuje premierowi. Opublikował film z samolotu

Paweł Fajdek opublikował na swoim profilu na Facebooku, krótkie nagranie, w którym dziękuje za zorganizowanie Polakom bezpiecznego powrotu do domu.

– Jesteśmy na pokładzie samolotu, który zabierze nas z Lizbony do Warszawy. Z tego miejsca wszyscy chcielibyśmy podziękować pani minister sportu oraz panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zorganizowanie tej akcji i za zorganizowanie nam bezpiecznego powrotu do domu. Mamy nadzieję, że dotrzemy w jednym kawałku i czekają na nasi bliscy. Proszę o brawa! Dziękujemy – mówi sportowiec.

"Gdyby nie pomoc Pana Premiera oraz Pani Minister Sportu, nie wiem czy byłaby szansa by wrócić do kraju" – napisał w mediach społecznościowych Fajdek.

Powroty Polaków

Akcja #LOTdoDomu trwa od 15 do 28 marca. Jest skierowana do wszystkich Polaków, którzy ze względu na odległość nie są w stanie wrócić do kraju innym transportem niż lotniczy.

Cena biletu zależy od kierunku, z którego realizowany jest przelot: 400 – 800 zł w granicach Europy i 1600 – 2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd.