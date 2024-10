Kosiniak-Kamysz zapowiada pilne spotkanie. "Z naszymi dowódcami"

Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. W kraju rozbrzmiały syreny alarmowe, a wszyscy cywile byli wezwani do ucieczki do najbliższych schronów. Izraelskie wojska uruchomiły systemy przeciwrakietowe dalekiego zasięgu Arrow-2 i Arrow-3. Rozgłośnia radiowa armii izraelskiej poinformowała, że wystrzelonych zostało niemal 200 rakiet. Z kolei według dziennika "Jerusalem Post", liczba ta wynosiła około 500. Wiadomo, że część pocisków przedarła się przez system obrony przeciwlotniczej Żelazna Kopuła i dotarła do celu.

"W odpowiedzi na śmierć męczenników zaatakowaliśmy serce okupowanych terytoriów" – oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych. "Jeśli syjonistyczny reżim zareaguje na działania Iranu, spotka się z miażdżącymi atakami" – dodano.

Kosiniak-Kamysz zwołał odprawę w MON

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o sytuację na Bliskim Wschodzie. Poinformował, że rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego oraz szefami służb wojskowych i głównymi dowódcami. Szef MON zapowiedział, że jeszcze we wtorek wieczorem powinien otrzymać całościowy raport. – Jeszcze dziś pewnie spotkam się z naszymi dowódcami – przekazał wicepremier.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że trwa analiza sytuacji, a podstawowym zadaniem w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie "jest podejmowanie niezbędnych działań i czynności wspólnie z naszymi sojusznikami, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, wsparcie dla wszystkich polskich placówek dyplomatycznych, zarówno w Libanie, jak i w Izraelu, oraz pomoc obywatelom Polski przebywającym na tym terenie".

Biden wydał rozkaz armii

Joe Biden nakazał armii Stanów Zjednoczonych pomóc Izraelowi zestrzelić irańskie rakiety. Prezydent USA i wiceprezydent Kamala Harris na bieżąco monitorują sytuację na Bliskim Wschodzie.

"Prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris monitorują z Białego Domu irański atak na Izrael i otrzymują regularne aktualizacje od swojego zespołu do spraw bezpieczeństwa narodowego. Prezydent nakazał armii USA udzielenie wsparcia Izraelowi w obronie przed atakami irańskimi i zestrzelenie rakiet wymierzonych w Izrael" – przekazał w komunikacie Biały Dom.

