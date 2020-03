Kidawa-Błońska: Nie dam się wciągnąć w tę brudną kampanię. Te słowa nigdy nie padły

Rządowy projekt dot. koronawirusa trafił do Sejmu

Projekt ustawy zmieniającej regulacje w ochronie zdrowia tak, by można było skuteczniej zwalczać koronawirusa został w czwartek wniesiony do Sejmu; skierowano go do opinii biura legislacyjnego. Projekt wprowadza zmiany w 14 "zdrowotnych"...