Kidawa-Błońska atakuje PiS w Sejmie. "Oskarżam was. Jesteście tchórzami"

Rozpoczęły się obrady Sejmu w nietypowej formie. Posłowie rozlokowani zostali w wielu pomieszczeniach tak, aby zachować standardy bezpieczeństwa. Posłowie mają maseczki i rękawiczki ochronne. Jako pierwsza z wnioskiem formalnym wystąpiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Na podstawie regulaminu Sejmu, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia do czasu wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Sejmu punktów obejmujących przeprowadzenie I, I i III czytania trzech ustaw złożonych przez Koalicję Obywatelską - mówiła. – Mamy ustawy, na które czekają ludzie. Te ustawy są gotowe, możemy je zrobić tu i teraz. Zbyt dużo czasu straciliście panowie. Zróbmy to teraz i wzywam rządzących tu na sali, siedzących w innych salach, nie przeszkadzajcie nam – dodała.

Kidawa-Błońska zasugerowała, że rządzący ukrywali informacje ws. koronawirusa.

-– Wiedzieliście o wielu rzeczach, byliście bezczynni, nie mówiliście nam prawdy. Teraz trzeba działać naprawdę bardzo szybko. Wiedzieliście i oskarżam was: tak, wiedzieliście, manipulowaliście, wprowadziliście chaos i po prostu jesteście tchórzami. Tysiące ludzi codziennie naraża swoje życie bez sprzętu ochronnego. Nie ma wystarczającej liczby testów. A wy nie zrobiliście nic, dlatego apeluję: zróbmy dzisiaj szybko te ustawy, na które czekają Polacy, bo one są naprawdę bardzo ważne. Każdy dzień na zwłokę oskarża was, dlatego nie mówcie nieprawdy, nie kłamcie, tylko weźmy się dzisiaj do pracy, bo to naprawdę ważne czasy. Nie odkładajmy tego w nieskończoność. Straciliście wiele tygodni i nie pomogliście Polakom – oceniła.