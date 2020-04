Czy Kukiz jeszcze zagra

Maj 2015 r., wieczór wyborczy sztabu Pawła Kukiza. Popularny rockowy muzyk, kandydat popierany głównie przez młodych ludzi, ma powody do zadowolenia. Startując w prezydenckich wyborach bez zorganizowanych struktur, bez poparcia partii politycznych, bez medialnego zaplecza, często też przez media wyśmiewany i bagatelizowany, okazał się jednym z najpoważniejszych kandydatów do prezydenckiego fotela. Na scenę wchodzi w towarzystwie żony i córek. – Potrafisz Polsko. Polska jest nasza. To jest wasz wynik. To idziemy my. Już wygraliśmy, bez pieniędzy, bez struktur, popychani i pogardzani – mówi, nie skrywając radości, Paweł Kukiz.

