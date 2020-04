Dworczyk powiedział, co myśli o odejściu Gowina

– Rząd Zjednoczonej Prawicy przez blisko 5 ostatnich lat zrobił bardzo dużo dobrego dla Polski – chwali minister Dworczyk. – Każda sytuacja prowadząca do osłabienia tej formacji musi być oceniona krytycznie. Żałuję, że premier Gowin odszedł z rządu, ale to była jego decyzja. Obecnie najważniejszym przedstawicielem Porozumienia w rządzie będzie minister Emilewicz – stwierdził.

Co dalej z obostrzeniami?

Jak podkreślał w rozmowie w TVP Michał Dworczyk, w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja w sprawie przeprowadzenia egzaminów ośmioklasisty i matur. – Rzeczywiście zbliżają się te terminy i dla wielu uczniów i ich rodziców jest to stres. Ale dzisiaj wszyscy funkcjonujemy w niecodziennych warunkach – mówił.

Wczoraj premier poinformował, że szczyt pandemii spodziewany jest w Polsce na przełomie maja i czerwca. Jak zapewnił Dworczyk decyzje o rezygnacji z obostrzeń będą podejmowane jedynie wówczas, gdy będzie to bezpieczne dla obywateli. – Od początku elastycznie dostosowujemy decyzje do sytuacji. I tak będzie nadal – mówi szef Kancelarii Premiera. – Chcielibyśmy aby jak najszybciej te rygory zostały zniesione, ale najistotniejsze jest bezpieczeństwo Polaków. Gospodarka jest sprawą bardzo ważną i musimy ją brać pod uwagę. Chcielibyśmy ją uruchamiać jak najszybciej, ale będzie to zależało od rozwoju epidemii – dodawał.