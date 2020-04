Epidemia potrwa jeszcze dwa lata? Niepokojące dane z Niemiec

Z informacji podanych przez niemiecką telewizję wynika, że strategia rządu zakłada stopniowe zmniejszanie restrykcji dotyczących izolacji społecznej – najpierw otwierane byłyby przedsiębiorstwa, które spełniałyby zasady bezpieczeństwa (zapewnione środki ochrony osobistej i mały kontakt z klientem). Strategia zakłada także wprowadzenie nakazu noszenia maseczek np. w komunikacji miejskiej.

Autorzy raportu przewidują, że epidemia potrwa do 2021 roku, ale walka z wirusem nie musi oznaczać zamknięcia kraju. Podstawą do kontrolowania liczby zachorowań mają być testy. Pod specjalna ochroną w dłuższym okresie czasu pozostaliby seniorzy, którzy należą do najwyższej grupy ryzyka.

Niemieckie MSW zaprzecza informacjom ZDF, aby zamawiało taką analizuję.

Sytuacja w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarły 254 osoby zakażone koronawirusem – poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju od początku epidemii wzrosła do 1861.

Liczba zmarłych rośnie dynamicznie drugi dzień z rzędu. We wtorek RKI poinformował o 173 ofiarach koronawirusa, a w poniedziałek o 92. RKI przewiduje dalszy wzrost wskaźnika śmiertelności – przekazał we wtorek szef instytucji Lothar Wieler. Powodem jest więcej zidentyfikowanych infekcji wśród osób starszych, które narażone są na ciężki przebieg choroby.