"To jest szaleństwo, to nieetyczne i niemoralne". Stanowcza deklaracja prezesa 4F

Igor Klaja, który był gościem Piotra Witwickiego w programie "Wydarzenia i Opinie" zapowiedział, że mimo tak trudnej dla przedsiębiorców sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, jego firma nie zwolni z tego powodu ani jednego pracownika. – Ta obietnica będzie tak długo trwała, dopóki nie ogłosimy upadłości – podkreślił. Sam pomysł, aby obecnie pozbawiać ludzi pracy określił jako "szaleństwo", coś nieetycznego i niemoralnego. – Nie tędy droga. Droga jest w solidarności. Ja mam setki misjonarzy, którzy są gotowi na dalsze poświęcenia – wskazał.

Prezes 4F odniósł się także do pomocy dla przedsiębiorców zawartej w przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej. Ocenił, że "jest bardzo ważna i bardzo dobra". Jak dodał, była ona konsultowana z przedsiębiorcami. Przypomnijmy, że Klaja jako jeden z z przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji pracodawców wziął udział wwideokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim 16 marca.

Gość Polsat News powiedział, że "w tym momencie przyjmie chętnie każdą pomoc". Zwrócił się z apelem do rządu o to, aby była to pomoc możliwie największa. Podkreślił jednak, że jego firma zawsze zakładała, że musi sobie poradzić sama. – My nie pracujemy, jesteśmy misjonarzami, Znakomita część moich kolegów, żeby utrzymać firmę, zrezygnowała dobrowolnie z części wynagrodzeń już za marzec. Nie przez przypadek mam orzełka na piersi, bo mam takie poczucie, że w tym momencie, ja jako przedsiębiorca nie prowadzę firmy, my mamy misję. Walczymy o to, żeby przetrwać – powiedział prezes 4F.