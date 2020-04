Tokarczuk: Coś nas testuje. Bóg, fatum, demon, natura, przypadek?

Olga Tokarczuk udzieliła świątecznego wywiadu "Gazecie Wyborczej". Laureatka literackiej nagrody Nobla jest przekonana, że w dobie pandemii wszyscy przechodzimy test.

- Coś nas testuje. Nie wiem, czy to fatum, demon, Natura, Bóg, coś bezosobowego, przypadek? Testuje nas i to na bardzo wielu poziomach - zastanawia się pisarka.

Jak zaznacza, epidemia i izolacja mają swoje plusy - można przystanąć i odetchnąć, "przyjrzeć się swoim granicom i sobie". - Ludzie znów stali się dla siebie mili - zauważa Tokarczuk.

Zdaniem pisarki mamy czas, w którym można dostrzec nierówności społeczne, których nie dostrzegaliśmy. W ocenie pisarki pandemia koronawirusa została spowodowana takimi zjawiskami jak "okrutne traktowanie zwierząt", konsumeryzm i turyzm, który Tokarczuk określa jako "przekleństwo Ziemi".

- Myślę, że to, co robimy zwierzętom, jest mroczną metaforą tego, co robimy światu w ogóle - uważa laureatka Nobla.