Wielowieyska apeluje o brak nienawiści. Kuczyński: Nienawidzę tego, co robi z Polską Kaczyński

"Świąteczna rada dla wszystkich stron sporu: jeśli ktoś cię wyzywa wulgarnie na TT i życzy ci śmierci, to przyjmij założenie, że to trolle obcych służb. Bo tak jest, a jeśli nawet to realni Polacy, to występują w roli pożytecznych idiotów" – apeluje Dominika Wielowieyska. Można wnioskować, że dziennikarka "Gazety Wyborczej" zachęca, aby nawet w kontekście ostrego sporu politycznego, zachować kulturę oraz szacunek wobec rozmówcy. Wydawałoby się, że tak koncyliacyjny apel wywoła pozytywny odzew.

Tak się jednak nie stało. Waldemar Kuczyński, ekonomista, były minister przekształceń własnościowych, nie ma zamiaru dążyć do zawieszenia broni, nawet w okresie Wielkanocy. Jak przyznał, czuje nienawiść do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Dominika, nienawidzę bardzo mocno, tego co robi z Polską Kaczyński i banda jego pomagierów. Jak mam oddzielić to uczucie od stosunku do nich, gdy nadal to robią" – tak Kuczyński odpowiedział na wpis dziennikarki "Gazety Wyborczej".