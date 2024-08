"Został wzięty na celownik bodnarowców". Morawiecki o byłym szefie RARS

Sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie wobec byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), co pozwoli na wszczęcie jego poszukiwań listem gończym.

"W toku prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych uzyskano materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie zarzutów brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wobec Michała K. i Pawła Sz." – poinformowała w czwartkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

"Kolejne, marne, polityczne show"

Mateusz Morawiecki mocno krytykuje działania prokuratury oraz decyzję sądu. Jego zdaniem, chodzi o polityczną zemstę.

"Michał Kuczmierowski jako prezes RARS odpowiadał m.in. za organizację hubu wojskowego na lotnisku w Rzeszowie, mając stały kontakt ze służbami specjalnymi z całego świata, chociażby z USA, Wielkiej Brytanii, Izraela czy Hiszpanii" – przypomniał na platformie X były premier.

"Jako premier odbierałem same pochwały związane z jego działalnością. Międzynarodowe służby i organizacje nie miały najmniejszych wątpliwości co do jego kompetencji oraz uczciwości, wiedząc doskonale, z kim współpracują przy tak wrażliwych działaniach" – podkreślił.

"Nie mogę w tej sprawie powiedzieć więcej, gdyż są to kwestie objęte odpowiednimi tajemnicami. M. Kuczmierowski został wzięty na celownik bodnarowców, niszczących z premedytacją osoby dobrze służące Polsce za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Z jego zatrzymania chcieliby uczynić swoje kolejne, marne, polityczne show, przykrywając realne problemy, które raz za razem generuje fatalna polityka koalicji 13 grudnia" – wskazał Morawiecki.

