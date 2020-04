Politolog nie przebiera w słowach. "To będzie pseudoplebiscyt"

– Ja osobiście nie zagłosuję w majowych wyborach prezydenckich, ponieważ moim zdaniem nie da się przeprowadzić w maju wyborów prezydenckich. Da się tylko przeprowadzić coś co ja nazywam pseudoplebiscytem w sprawie przedłużenia kadencji prezydenckiej Andrzeja Dudy – powiedział politolog na antenie RMF FM.

– Ciągle nie wiemy, i do początku maja nie będziemy wiedzieli, czy te wybory będą całkowicie korespondencyjne, dlatego że dopiero na początku maja Senat odniesie się do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego wprowadzającego wybory całkowicie korespondencyjne, po czym zapewne, zważywszy na to jaki jest układ sił w Senacie, zmiany, które wprowadzi Senat będą albo to wykluczały–- czyli Senat odrzuci propozycję Sejmu – albo wprowadzi takie zmiany, które będą uniemożliwiały przeprowadzenie wyborów w maju. Wtedy sprawa wróci do Sejmu gdzieś w okolicach 7-8 maja. W okolicach 7-8 maja albo w Sejmie znajdzie się większość Zjednoczonej Prawicy, żeby odrzucić weto senackie bądź poprawki Senatu takie, które paraliżują to, albo nie. Jeśli znajdzie się większość, to będą wybory korespondencyjne, a jeśli się nie znajdzie, to będziemy mieli obowiązujący stan prawny – wskazał prof. Anotni Dudek.

Gość RMF FM dopytywany o to, czy podtrzymuje swoje zdanie z kwietnia, kiedy stwierdził, że PiS wycofa się z forsowania majowego terminu wyborów, odparł: – Ja ciągle uważam, że to jest możliwe (...). Prezes Kaczyński będzie czekał na początek maja, na to co po pierwsze powie minister Szumowski, jak się będzie sytuacja epidemiologiczna rozwijała, a po drugie, na to czy ma większość, żeby odrzucić zmiany senackie.