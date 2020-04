Polska jak Bawaria?

Wiele wskazuje na to, że prezydent zostanie wybrany w głosowaniu korespondencyjnym. I w dodatku będzie to jedyna forma udziału w wyborach. Dlatego też, aby zagłosować w ten sposób, nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków. Każdy uprawniony ma znaleźć w swojej skrzynce specjalny pakiet wyborczy. A w nim – instrukcję do głosowania korespondencyjnego, samą kartę do głosowania oraz do podpisu druk oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu.