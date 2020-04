Oddychanie jako nowy nawyk

Żona Roberta Lewandowskiego poinformowała na swoim Instagramie, że wprowadza właśnie nową funkcję do swojej internetowej aplikacji.

Co to za funkcja? Oddajmy głos pomysłodawczyni. – Co powiecie na to, abym zabrała Was w inne miejsce niż mieszkanie, ogród i balkon? Zrobię to za pomocą... totalnej nowości w apce. I tym razem nie jest to premiera nowego programu. BALA NS to miejsce wypełnione nagraniami prosto ze świata przyrody, dzięki którym poczujecie się tak, jak byście właśnie spacerowali po lesie, siedzieli przy ognisku lub byli nad brzegiem morza – reklamuje Anna.

