Dziennikarz TVN o wyborach. "Znów mamy szansę zadziwić świat"

Warszawa: Podano, o ile spadła liczba osób podróżujących metrem

W okresie epidemii z transportu publicznego w stolicy korzysta dużo mniej pasażerów. W autobusach to ok. 20 proc. podróżnych, a w metrze ok. 14 proc. - podał w poniedziałek stołeczny ratusz, choć - jak zaznaczono - w okresie...