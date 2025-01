TVN24 murem za Owsiakiem. "Całym sercem za WOŚP"

Redakcja prywatnej stacji sprzyjającej obecnemu rządowi opublikowała oświadczenie, w którym wyraża uznanie i poparcie dla działalności Jerzego Owsiaka i WOŚP. TVN jest partnerem telewizyjnym WOŚP od sześciu lat. "Całym sercem jesteśmy za WOŚP, która od ponad trzech dekad potrafiła uruchomić to, co najlepsze w Polakach, otworzyć nasze serca, byśmy byli razem i razem pomagali. Jest najlepszym dowodem na ludzką dobroć, z której korzysta praktycznie każdy z nas" – czytamy w oświadczeniu.

"Pomoc, energia i misja Orkiestry, która połączyła wiele pokoleń Polaków i pomogła uratować niejedno ludzkie życie, jest jednym z największych osiągnięć wolnej Polski i znakiem firmowym tego, co najlepsze w naszym kraju. Nie zgadzamy się na groźby, hejt i próbę niszczenia dorobku WOŚP, bo to jest dorobek każdego z nas. Szczególnie gdy stoją za tym osoby i media, które same organizują zbiórki, ale w interesie własnym, a nie społecznym" – napisała redakcja TVN24. Dziennikarze zapewnili, że niezmiennie grają z "sercem WOŚP".

Ktoś grozi Owsiakowi?

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował w środę, że stołeczna policja podjęła czynności ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji WOŚP.

Wcześniej w zamieszczonym w mediach społecznościowych poście Owsiak opisał jeden z telefonów odebranych w Biurze Prasowym Fundacji. Dzwoniąca osoba najpierw miała zapytać, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Szef WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba. "Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby" – wskazuje działacz.

