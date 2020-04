Platforma zawiadamia prokuraturę ws. Jacka Sasina. "To sytuacja niebywała"

PWPW już drukuje karty do głosowania – poinformował w TVN 24 Jacek Sasin. – Dzieje się to przede wszystkim na podstawie decyzji pani marszałek Sejmu, która wyznaczyła wybory prezydenckie, zgodnie z Konstytucją, na 10 maja i na podstawie decyzji premiera, wydanej w oparciu o ustawę anty-COVID’ową, która nakazała rzeczywiście państwowym firmom, takim jak PWPW oraz Poczta Polska przygotowanie do tych wyborów, tak aby mogły się odbyć w trybie korespondencyjnym – stwierdził Jacek Sasin w rozmowie w TVN24, pytany o przygotowanie do wyborów prezydenckich.

Zdaniem opozycji wicepremier Sasin popełnił jednak przestępstwo.– Dzisiaj premier Sasin w imieniu państwa polskiego, rządu polskiego powiedział, że dopuści się złamania prawa. Każdy, kto bezprawnie będzie drukował karty do głosowania, będzie w Polsce przestępcą. Tak mówi polskie polskie prawo, polska Konstytucja. Władze państwowe mogą działać tylko w granicach i na podstawie prawa. Dzisiaj chcemy powiedzieć jasno, że złożymy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, w związku z przestępstwem wyborczym – mówił Cezary Tomczyk.

Polityk ocenił, że to co robi rząd, to jest "farsa". – Dzisiaj wicepremier polskiego rządu mówi wprost: złamię prawo. To sytuacja niebywała, ale to też sytuacja, która obrazuje w jakim miejscu w kraju jesteśmy – stwierdził Tomczyk. Poseł podkreślił, że dzisiaj wszystkie partie opozycyjne powinny wspólnie zrobić wszystko, żeby te wybory odbyły się w bezpiecznym terminie.

