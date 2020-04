Seniorzy w niebezpieczeństwie. Szydło i Rafalska piszą do KE

"Pandemia koronawirusa dotyka wszystkich, ale to osoby starsze i niepełnosprawne są najbardziej zagrożone zakażeniem. Odsetek zgonów wśród osób starszych chorych na COVID-19 sięga 15 procent. Seniorzy są nie tylko bardziej podatni na wszelkie zakażenia, ale także ciężej je przechodzą" – napisały europosłanki w interpelacji.

Europosłanki wskazały, że ochrona osób starszych w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 jest szczególnie ważna, a ostatnie tygodnie pokazały, że nie zawsze wszyscy mogli uzyskać właściwą pomoc.

"W czasie, gdy znaczna część pracy i usług przenosi się do internetu, to właśnie osoby starsze, zwłaszcza samotne są dziś najbardziej zagrożone wykluczeniem cyfrowym a tym samym są pozbawione dostępu do podstawowych usług, np. telemedycyny, ale także do usług opiekuńczych i usług specjalistycznych" – podkreśliły.

Jak zauważyły, na koniec 2020 roku planowany jest raport Komisji Europejskiej ws. zmian demograficznych i strategii dotyczącej starzenia się. W związku z tym zapytały KE, czy ta strategia zostanie zrewidowana w kontekście skutków koronawirusa.

Zwróciły się też o wyjaśnienie, w jaki sposób KE planuje zapewnić pomoc i ochronę seniorom w czasie pandemii COVID-19 i jak zamierza walczyć z wykluczeniem cyfrowym wśród seniorów i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, takim jak samotność w starości.

Czytaj także:

MZ: 177 nowych przypadków koronawirusa, 9 osób nie żyje