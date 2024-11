Zmiany na szczycie ukraińskiej armii. Jest nowy dowódca wojsk lądowych

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek o zmianach w kierownictwie ukraińskiej armii. Generał Mychajło Drapaty został nowym dowódcą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W swoim oświadczeniu Zełenski podkreślił, że generał Drapaty z powodzeniem organizował obronę na kierunku charkowskim na północnym wschodzie kraju i przełamał ofensywę sił rosyjskich. Zastępcą naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy został płk Ołeh Apostoł. Zełenski zaznaczył, że najważniejszym zadaniem nowych dowódców jest podniesienie potencjału bojowego ukraińskiej armii, zapewnienie jakości przygotowania żołnierzy oraz wprowadzenie innowacyjnego podejścia do kierowania ludźmi.

Gen. Drapaty w maju został dowódcą operacyjno-taktycznego zgrupowania wojsk "Charków", a następnie operacyjno-taktycznego zgrupowania "Ługańsk".

Płk Apostoł od 2014 r. uczestniczył w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę brał udział w wyzwalaniu miejscowości w obwodzie mikołajowskim na południu kraju.

Ilu Ukraińców zginęło na wojnie z Rosją?

Od lutego 2022 r. mogło zginąć od 60 tys. do 100 tys. Ukraińców. Ok. 400 tys. żołnierzy mogło zostać rannych, co sprawiło, że musieli odłożyć broń – podał "The Economist". Brytyjska gazeta przedstawiła te wyliczenia w oparciu o zachodni wywiad, resort obrony, informacje z otwartych źródeł i stronę internetową Ualosses. "Raporty te są trudne do niezależnej weryfikacji. A żołnierze, którzy zaginęli i zostali uznani za zmarłych, nie zawsze są odnotowywani w danych" – zastrzegła gazeta.

"Liczby te nie obejmują ofiar cywilnych, dla których istnieje bardzo mało danych. Uważa się, że zginęły dziesiątki tysięcy cywilów" – zaznaczono. Według niektórych danych, podczas rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 60 435 ukraińskich żołnierzy.