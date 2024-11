Od lutego 2022 roku mogło zginąć od 60 tys. do 100 tys. Ukraińców. Ok. 400 tys. żołnierzy mogło zostać rannych, co sprawiło, że musieli odłożyć broń – podał "The Economist". Brytyjska gazeta przedstawiła te wyliczenia w oparciu o zachodni wywiad, resort obrony, informacje z otwartych źródeł i stronę internetową Ualosses. "Raporty te są trudne do niezależnej weryfikacji. A żołnierze, którzy zaginęli i zostali uznani za zmarłych, nie zawsze są odnotowywani w danych" – zastrzega gazeta.

"Liczby te nie obejmują ofiar cywilnych, dla których istnieje bardzo mało danych. Uważa się, że zginęły dziesiątki tysięcy cywilów" – zaznaczono. Według ukraińskiego źródła UAloses, podczas rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 60 tys. 435 ukraińskich żołnierzy.

"Liczby te wskazują, że zginęło ponad 0,5 proc. przedwojennej populacji Ukrainy – mężczyzn w wieku wojskowym (18-49 lat). Dane UAlosses nie są wyczerpujące i wiek wszystkich żołnierzy nie jest znany. Rzeczywisty odsetek mężczyzn, którzy zginęli podczas wojny, jest wyższy" – czytamy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał 27 listopada, że Rosja straciła co najmniej 735 tys. 410 żołnierzy (zabitych i rannych) podczas inwazji na pełną skalę. Kreml nie informuje o swoich stratach.

Pokój Rosji z Ukrainą? Ławrow grozi: Wszyscy zostaną ukarani

– Biorąc pod uwagę to, co dzieje się "na polu walki", jesteśmy nadal bardzo daleko od politycznego i dyplomatycznego rozwiązania kryzysu. Waszyngton i jego satelity są nadal ogarnięci obsesją zadania strategicznej porażki Rosji. Są gotowi zrobić wiele, by zbliżyć się do tego iluzorycznego celu – ocenia w rozmowie z "Rossiskają Gazietą" szef MSZ Rosji.

Siergiej Ławrow nawiązał do zgody, jaką USA i Wielka Brytania wydały na wykorzystywanie pocisków ATACMS i Storm Shadow do atakowania celów na terytorium Rosji. – Uderzenia rakietowe głęboko na naszym terytorium były krokiem eskalacyjnym. Wszystkie nasze ostrzeżenia, że odpowiemy adekwatnie na te nieakceptowalne działania, zostały zignorowane – mówił szef rosyjskiej dyplomacji.

