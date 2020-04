Złe wieści dla Gowina. Ten sondaż nie wróży dobrze jego pomysłowi

Propozycję zmian w konstytucji przedstawił lider Porozumienia Jarosław Gowin – zmiana miałaby polegać na wydłużeniu kadencji prezydenta do siedmiu lat, przy czym po zakończeniu kadencji nie miałby on prawa do reelekcji. W ten sposób kadencja Andrzeja Dudy zostałaby wydłużona do maja 2022 roku – co oznaczałoby, że w maju tego roku wybory prezydenckie nie będą konieczne. Zbiórka podpisów pod projektem już się rozpoczęła. Propozycję poparli m. in. premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

A co o tym myślą Polacy? "Jak ocenia Pani/Pan propozycję zmian w konstytucji i wydłużenia kadencji prezydenta do 7 lat?" – takie pytanie w sondażu przygotowanym na zlecenie Rp.pl zadała respondentom pracownia SW Research. Oto wyniki:

Pomysł pozytywnie ocenia 27,5 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 47,4 proc. respondentów. Zdania w tej kwestii nie ma 25,1 proc. ankietowanych.

– Pomysł wydłużenia kadencji prezydenta krytycznie ocenia ponad 40 proc. kobiet i częściej niż co drugi mężczyzna. Nieprzychylny stosunek do propozycji zmian w konstytucji ma ponad połowa osób, które nie przekroczyły 24 lat. Badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (przeszło co trzeci z nich) rzadziej niż ogół wyrażają negatywne zdanie na temat przedłużenia kadencji. Do pomysłu sceptycznie podchodzi 57 proc. uczestników badania zarabiających w granicach 2001 – 3000 zł i 60 proc. mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób – komentuje wyniki sondażu Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

