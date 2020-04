Cenckiewicz: Wałęsa był szantażowany przez bezpiekę. Były prezydent odpowiada

O przeszłości byłego przywódcy "Solidarności" i byłego prezydenta dyrektor Wojskowego Biura Historycznego mówił w rozmowie z Onetem. – Bezpieka powiedziała tak: popieramy Wałęsę, ale pragniemy jego zwycięstwo uczynić możliwie nieznacznym. I to jest kwintesencja pomysłu komunistów na Wałęsę – powiedział Sławomir Cenckiewicz. Jak podkreślił, nie ulega wątpliwości, że bezpieka szantażowała byłego prezydenta, a tożsamość "Bolka" wyznaczyła mu pole manewru politycznego. – I paradoksalnie to, co komuniści o Wałęsie ujawniali, zamiast go kompromitować, budowało jego pozycję społeczną – dodał.



Na słowa te sam zainteresowany postanowił odpowiedzieć za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych. "Kolejny raz odpowiadam temu kłamcy mitomanowi,który wszystko to o mnie wymyślił wyprodukował nakłamał. A dokumentacje pod nazwą teczki Kiszczaka wyprodukował przy pomocy Wyszkowskiego,Gwiazdy, Jagielskiego" – napisał na Facebooku Wałęsa (pisownia oryginalna - red.).

"Nigdy nie byłem szantażowany, szantażować to można takich tchórzy jak Cenckiewicz. TYLKO KILKA Faktów: to ja zrzuciłem Jaruzelskiego z prezydenta, to ja nie pozwoliłem by Kiszczak został premierem, to ja internowany odmówiłem rozmowy z wicepremierem Rakowskim i kazałem go zrzucić ze schodów" – dodał.