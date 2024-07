Jednak jedna z naszych wiewiórek podróżowała ostatnio koleją w towarzystwie trzyosobowej grupy posłów od Hołowni, którzy omawiali między sobą oraz telefonicznie z innymi parlamentarzystami plan obalenia Hołowni. Nie będziemy nazywać tego spiskiem, bo rozmowę słyszało co najmniej pół wagonu.

Inni knują po cichu, ale z profesjonalną pomocą. Sztuczna inteligencja – jak już powszechnie wiadomo – pisze wypracowania uczniów, prace semestralne, a nawet magisterki studentom. Po raz pierwszy dowiedzieliśmy się jednak, że pisze również sejmowe interpelacje. Uświadomił nam to jeden z posłów opozycji, który osiąga rekordy, jeśli chodzi o liczbę składanych interpelacji. Przyznał, że większość jego interpelacji powstała przy użyciu ChatGPT, a on jedynie nanosił drobne poprawki. Obawiamy się jedynie, że jeśli na interpelacje również zacznie odpowiadać sztuczna inteligencja, to parlamentarzyści przestaną być potrzebni.