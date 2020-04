Resort cyfryzacji: Aukcja 5G będzie unieważniona

– Rząd we wtorek zdecydował o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak przypomina "Rzeczpospolita", wcześniej bieg tego postępowania zawiesił prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (powołując się na przepisy pierwszej tarczy), ale z datą wsteczną i tylko na czas trwania stanu epidemii. Zdaniem resortu cyfryzacji, powstało w efekcie wiele wątpliwości formalnych, które mogłyby podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, a przez to jego uczestnicy nie mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych.

Aukcja zostanie powtórzona od początku do końca, ale nie podano terminu, kiedy ma to nastąpić. W wyniku unieważnienia aukcji, w tym roku do polskiego budżetu może nie wpłynąć nawet klilku mld zł z tytułu sprzedaży częstotliwości 5G.