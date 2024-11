Ekshumacje na Wołyniu? Uwierzę, jak zobaczę

Kilkakrotnie słyszałem opowieści moich znajomych, którzy potrzebowali dostać się do rosyjskich archiwów, o tym, jak ta droga przez mękę wyglądała. Najpierw udawało się nawet względnie bezproblemowo otrzymać bumagę zezwalającą na poszukiwania w tychże. Znajomy kupował bilet, wsiadał w samolot, leciał do Moskwy (oczywiście mówimy o czasach przed 24 lutego 2022 roku), przyjeżdżał do archiwum, a tam urzędnik brał papier do ręki, uważnie oglądał, po czym stwierdzał: „Izwinitie, ale tu brakuje jeszcze pieczątki z Urzędu do Spraw Specjalnych Zezwoleń. Przynieście, a będzie w porządku. Ja bym was wpuścił – ale – sami rozumiecie. Co ja mogę?”.