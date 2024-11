PiS głosowało przeciwko nowej KE. "Jesteśmy na prostej drodze do upadku"

Parlament Europejski zaakceptował nowy skład Komisji Europejskiejpod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, wynika z informacji Parlamentu. Komisarzem ds. unijnego budżetu ma zostać Piotr Serafin. Po formalnym powołaniu przez Radę Europejską kwalifikowaną większością głosów nowa Komisja Europejska powinna rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków 1 grudnia 2024 r.

Europosłowie PiS głosowali przeciwko. Beata Szydło w krótkim nagraniu tłumaczy powody tej decyzji – Zakończył się wybór nowej Komisji Europejskiej. Nowej z nazwy, a starej jeżeli chodzi o prowadzenie programów prowadzących do upadku gospodarki Unii Europejskiej – twierdzi była premier.

– Brak konkurencyjności, wysokie ceny życia, wysokie ceny energii. To wszystko, co w tamtej kadencji rozpoczęto, będzie kontynuowane. Zielony Ład, podatki, ale my jesteśmy tutaj, aby bronić polskich interesów, waszych interesów – mówiła Szydło.

KE będzie bronić Zielonego Ładu

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała że pierwszą inicjatywą Komisji będzie kompas konkurencyjności, aby zamknąć "lukę innowacyjności" Europy w stosunku do USA i Chin, zwiększenie bezpieczeństwa i niezależności oraz dekarbonizacja.

"W sprawie Europejskiego Zielonego Ładu powiedziała: 'musimy i będziemy trzymać się jego celów'. Zobowiązała się do przedstawienia założeń dot. przemysłu neutralnego emisyjnie (Clean Industrial Deal- Czysty Ład Przemysłowy), rozpoczęcia strategicznego dialogu na temat przyszłości europejskiego przemysłu samochodowego, kontynuowania prac nad konkurencyjną gospodarką o obiegu zamkniętym i pracy na rzecz europejskiej unii oszczędności i inwestycji" – czytamy dalej.

Jednocześnie von der Leyen podkreśliła, że "europejski przemysł samochodowy jest dumą Europy". – Zależą od niego miliony miejsc pracy. Wspólnie musimy zapewnić, by przyszłość samochodów była kontynuowana w Europie – stwierdziła.

