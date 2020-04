Pięciolinia polityczna

Legendarny opozycjonista z PRL: Gdyby spadła bomba atomowa, wybory też trzeba byłoby spróbować...

Jest zalecenie NATO, że nawet w wypadku ataku nuklearnego, dane państwo członkowskie powinno starać się funkcjonować, a więc także przeprowadzić wybory! To o czym my mówimy?! Na szczęście epidemia i susza to nie atak nuklearny – mówi...