Na kogo zagłosuje Aleksander Kwaśniewski?

Były prezydent komentował w rozmowie z Dorotą Gawryluk spór o wybory prezydenckie.

"O bojkocie nie chcę w tej chwili w ogóle mówić"

– Dla mnie 7 maja może być rzeczywiście dniem decydującym o przyszłości polskiej demokracji. Jeżeli okaże się, że sił, które myślą zdroworozsądkowo jest wystarczająco dużo, to znaczy, że polska perspektywa nie rysuje się tak źle. Gdyby się okazało, że idziemy w szaleństwo, czyli wybory ze 3 dni, czyli 10 maja, to wtedy Polsce źle to wróży – tłumaczył Kwaśniewski w rozmowie z Dorotą Gawryluk w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News.

– O bojkocie nie chcę w tej chwili w ogóle mówić, bo zobaczymy co się wydarzy 7 maja. Jeżeli 7 maja okaże się, że jest przestrzeń do negocjacji, kiedy te wybory w sposób zgodny z prawem, ale jednocześnie racjonalny mają się odbyć, to rozmawiajmy. Natomiast jeżeli 7 maja większość doprowadzi do tego, że głosujemy korespondencyjnie 10 maja, to moim zdaniem w tych wyborach uczestniczyć nie można, bo to są pseudo wybory – dodał polityk.

Na kogo zagłosuje były prezydent?

Kwaśniewski zdradził również na kogo będzie głosować. – Jeżeli wybory będą normalne, jeżeli będzie tak jak powinno być, że pierwsza tura to jest zgłoszenie jakby swoich sympatii politycznych, ideowych, to oczywiście będę głosował na kandydata Lewicy bez żadnej wątpliwości – mówił polityk.

– Natomiast w drugiej turze, jeżeli byłyby to normalne wybory podkreślam, to będę głosował na tego kandydata, który będzie miał szansę wygrać z urzędującym prezydentem. Moim zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz rzeczywiście w ostatnim czasie, mimo tych wszystkich trudności, które są, jednak dociera do wielu ludzi. Przekonuje, że dysponuje cechami czy doświadczeniem i pewną siłą przebojową, która pozwoliłaby mu wygrać z urzędującym prezydentem – dodał były prezydent.

