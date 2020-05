Już prawie 3,5 tys. osób wyzdrowiało z COVID-19. Liczba ozdrowieńców szybko rośnie

Liczba osób hospitalizowanych – 2789; liczba osób objętych kwarantanną – 92 458; liczba osób, które wyzdrowiały 3491" – poinformowało MZ.

Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 433 osób.

Zakażenie wykryto dotąd u 13 tys. 105 osób, z których 651 zmarło.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Informacja, że ktoś jest objęty nadzorem epidemiologicznym oznacza, że nie miał bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.

Informacja, że ktoś jest hospitalizowany, to wiadomość, że przebywa w szpitalu. Niekoniecznie oznacza to, że jest nosicielem koronawirusa albo że jest chory na COVID-19. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem.

