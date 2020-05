Turczynowicz-Kieryłło zapytano czy zagłosuje na Dudę. "Zastanawiam się"

Prowadzący rozmowę Jacek Nizinkiewicz zapytał Turczynowicz-Kieryłło, czy wierzy nadal w Andrzeja Dudę i czy na niego zagłosuje. Jej odpowiedź była jednak wymijająca.

– Ja dzisiaj analizuję to, w jaki sposób zachowują się wszyscy kandydaci, myślę, że nastąpił game changer w postaci koronawirusa. To przewartościowało nasze spojrzenie na politykę. Analizuję w jaki sposób w sytuacjach kryzysowych zachowują się kandydaci (...). Piłka jest jeszcze w grze – stwierdziła była szefowa kampanii urzędującego prezydenta.

Turczynowicz-Kieryłło dopytywana przez dziennikarza przyznała, że jeszcze nie podjęła decyzji, kogo poprzeć w wyborach. – Zastanawiam się – powiedziała.

Mecenas została również zapytana, czy środowisko Zjednoczonej Prawicy ją zawiodło. W odpowiedzi stwierdziła, że nie chce uogólniać.

Turczynowicz-Kieryłło krytykuje prezydenta

1 maja była szefowa kampanii skrytykowała konwencję prezydenta Dudy.

"Dzisiejsza Konwencja Programowa to niewykorzystana szansa PAD. Statyczne ponad godzinne One Man Show. Trudno utrzymać uwagę przy tak długim monologu bez przerw, bez klipów, z niekorzystnym oświetleniem. Non sit diu prudenter" – napisała na Twitterze Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

Jej wpis był krytykowany przez część działaczy PiS w tym posła Rafała Bochenka czy Beata Mazurek. "Już po drugiej stronie? Szybko poszło. Kiedy wspólna konferencja z Giertychem? Jaki grafik, co pierwsze TVN czy Wyborcza?" – pisała wicemarszałek Sejmu.