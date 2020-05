Rozłam w partii Gowina? Członkowie władz Porozumienia za wyborami w maju

Politycy Porozumienia tłumaczyli podczas konferencji prasowej, że skoro propozycja Jarosława Gowina dotycząca wydłużenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy i przełożenia wyborów prezydenckich o 2 lata nie znalazła akceptacji wśród opozycji, ich ugrupowanie powinno poprzeć ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Jak tłumaczyli, wybory powinny odbyć się jak najszybciej.

– Dla nas najważniejsze jest to, by trwała Zjednoczona Prawica. Dlatego zwracamy się do posłów Porozumienia, ale także wszystkich posłów, by zdecydowali o przyjęciu ustawy, która będzie pozwalać na głosowanie powszechne korespondencyjne w maju, niezależnie, który to będzie termin, aby jednocześnie Porozumienie podjęło dalej swoją misję ratowania gospodarki, jak i wsparcia samorządów – usłyszeliśmy podczas konferencji.

Politycy podkreślali, iż nie ma podstaw, żeby Porozumienie wyszło ze Zjednoczonej Prawicy.

Komunikat ten spotkał się z bardzo szybką reakcją partii.

