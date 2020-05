Już 756 ofiar koronawirusa. Nowe przypadki zakażenia

153 nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (71), dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (9), małopolskiego (9), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (1).

„Z przykrością informujemy o śmierci 1 osoby zakażonej koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 57-M Racibórz. Osoba ta miała choroby współistniejące” – podaje dalej resort zdrowia.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 15 200. Dotychczas (stan na piątek rano) w wyniku zakażenia zmarło 756 osób; wyleczonych zostało 5184 osób.

Badania: Koronawirus dobrze przystosowuje się do różnych populacji

Z dotychczasowych badań wynika, że koronawirus SARS-CoV-2 dobrze przystosowuje się do różnych populacji, dlatego szybko się rozprzestrzenia po całym świecie. Analiza DNA nie potwierdza na razie, by krążyły różne odmiany tego patogenu. Nic też nie wskazuje na to, że patogen ten ulega osłabieniu.

Badania potwierdziły również, że pandemia COVID-2 rozpoczęła się w okresie pomiędzy 6 października a 11 grudnia 2019 r. To termin zgodny ze wskazywanym wcześniej, prawdopodobnym momentem przejścia wirusa ze zwierząt na ludzi.

Pismo „Infection, Genetics and Evolution” informuje, że przebadano próbki koronawirusa pobrane od 7,5 tys. osób. Wykryto w nich prawie 200 mutacji świadczących o tym, jak duży jest potencjał tego drobnoustroju. Na razie nie udało się zidentyfikować tych fragmentów DNA, które decydują o dużej jego zaraźliwości i groźniejszym przebiegu choroby COVID-19.

