"Chce zaprzepaścić swój honor". Kidawa-Błońska: Dziwię się premierowi Morawieckiemu

Wicemarszałek Sejmu była wczoraj gościem Piotra Marciniaka na antenie TVN24. W rozmowie odniosła się do zamieszania wokół wyborów prezydenckich, które zgodnie z wyznaczonym przez marszałek Sejmu terminem, miały się odbyć dzisiaj. Do głosowania jednak nie dojdzie.

– Premier ciągle nie ma odwagi, żeby ogłosić stan klęski żywiołowej, co rozwiązałoby wszystkie problemy – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityk wyraziła pogląd, iż prawdziwym powodem dla którego Jarosław Kaczyński "prze do wyborów" jest to, iż "wie, że notowania jego kandydata za kilka tygodni, kilka miesięcy będą zdecydowanie niższe, a w uczciwych wyborach prezydent Duda by nie wygrał".

Kandydatka PO na prezydenta przyznała, że dziwi się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Podkreśliła, że "tak naprawdę za ten cały chaos spowodowany tymi wyborami to on ponosi odpowiedzialność, bo on ma narzędzia konstytucyjne do tego, żeby z tej patowej sytuacji wyjść zgodnie z prawem".

– Nie rozumiem dlaczego chce zaprzepaścić swój honor, szacunek tylko dlatego, że nie ma odwagi ogłosić stanu klęski żywiołowej, która w naszym kraju jest i wszyscy o tym wiedzą. Nie rozumiem tego tchórzostwa – powiedziała.